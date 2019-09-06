الامم المتحدة: كوريا الشمالية طلبت خفض عديد عناصر المنظمة على أراضيها

أعلن المتحدّث باسم ​الامم المتحدة​ ستيفان دوجاريك، ان طلب ​كوريا الشمالية​ الشهر الماضي من الأمم المتحدة خفض عديد عناصرها الموجودين في البلاد، تَجري مناقشته بين الجانبين، وذكر دوجاريك في مؤتمره الصحافي اليومي انّ طلب الخفض هذا تمّت صياغته في رسالة لم يكشف تفاصيلها.

وتُطالب الرسالة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، بتطبيق خفض عديد العناصر قبل نهاية السنة بما يشمل إلغاء منصب المنسّق الموجود في كوريا الشمالية.

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