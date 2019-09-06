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دفاع روسيا تنفي التقارير حول مقتل عدد من عسكرييها في إدلب

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نفت ​وزارة الدفاع الروسية​ التقارير التي أفادت عن مقتل عدد من العسكريين الروس في منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب السورية.

وأكدت الوزارة في بيان أنه "لا توجد نقاط مراقبة روسية في منطقة خفض التصعيد بإدلب. الأنباء التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الروسية وزعمت مقتل عسكريي القوات المسلحة الروسية ليست صحيحة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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