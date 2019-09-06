دفاع روسيا تنفي التقارير حول مقتل عدد من عسكرييها في إدلب

نفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي أفادت عن مقتل عدد من العسكريين الروس في منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب السورية.
وأكدت الوزارة في بيان أنه "لا توجد نقاط مراقبة روسية في منطقة خفض التصعيد بإدلب. الأنباء التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الروسية وزعمت مقتل عسكريي القوات المسلحة الروسية ليست صحيحة".
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