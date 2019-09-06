شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل تصنيع الإخوان للأكاذيب على مواقع السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور على طه، الباحث السياسى، طرق إنفاق الإخوان ملايين على مواقع السوشيال ميديا للتحريض ضد مصر ونشر الأكاذيب والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الباحث السياسى، لـ"الخليج 365"، إن هناك اجتماعات تعقدها قيادات الجماعة الهاربة بمقر استأجره التنظيم بجوار جامع الفاتح بإسطنبول، يتفقون فيه على إعداد مجموعة كبيرة من اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى هدفها هو اختراع الشائعات والأكاذيب التى سيتم نشرها على السوشيال ميديا.

وتابع الدكتور طه على: بعد ذلك يجرى الاتفاق على حجم الأموال التى ستدفع على هذه الأكاذيب وتحدد عدد اللجان الإلكترونية التى سيتم تدشينها لترويج تلك الأكاذيب.