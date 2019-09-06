انهيار عقار من 3 طوابق دون خسائر بشرية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة قها بمحافظة القليوبية، انهيار جزء من عقار مكون من 3 طوابق بأحد الشوارع، دون خسائر بشرية.

تلقت أجهزة الأمن بقيادة اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات مجلس مدينة قها، بانهيار جزء من عقار بشارع القناطر الخيرية بالمدينة دون خسائر بشرية.

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من جانبها انتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس المدينة والعقيد حازم عفت مأمور قسم قها إلى موقع الحادث، وتبين أن الانهيار بجزء من عقار مكون من 3 طوابق ويقطن به 4 أسر، جرى علي الفور إخلاءهم، ولم يسفر عن أى خسائر بشرية.

وقالت "فوزي " في تصريحات صحفية اليوم، أن ماحدث من المعاينة الأولية هو سقوط سقف الدور الأرضي على مخرن أدوات كهربائية، أحدث به تلفيات ولا يوجد إصابات بشرية، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء العقار، وقطع المرافق عنه، وتعين حراسة علي العقار لحين معاينة لجنة المنشآت الأيلة للسقوط.

جرى تحرير محضر إداري رقم 998 قسم قها بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.‎​