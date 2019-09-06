​السلطات الصحية الأمريكية تربط بين مادة كيميائية وأمراض الرئة بالسجائر الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

ذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولين بمجال الصحة في الولايات المتحدة عثروا على خلات "فيتامين هـ" في عينات من منتجات السجائر الإلكترونية ربما تكون مرتبطة بزيادة أمراض الرئة في أنحاء البلاد.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الخميس بأن محققين في إدارة الأغذية والأدوية اكتشفوا هذه المادة الكيميائية في منتجات السجائر الإلكترونية التي يتم تدخينها من جانب أشخاص ظهرت عليهم أعراض مرضية بجميع أنحاء الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خلات "فيتامين هـ"، وهو زيت مشتق من ذلك الفيتامين، يمكن أن يكون خطيرا عند استنشاقه.

وذكرت الإدارة الصحية في نيويورك في بيان صحفي الخميس أن "مستويات عالية للغاية" من تلك المادة الكيميائية نفسها قد تم العثور عليها في جميع العينات التي تحتوي على الحشيش تقريبا من مرضى في تلك الولاية.

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وحذرت الإدارة من أن أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية تشهد تصاعدا، وأشارت إلى أنها تلقت 34 تقريرا لمثل هذه الحالات من أطباء في أنحاء مختلفة من الولاية.

وحسب "واشنطن بوست"، هناك أكثر من 200 حالة محتملة في جميع أنحاء البلاد قد أبلغت عنها الإدارات الصحية في الولاية.

وكانت امرأة قد لقيت حتفها جراء مرض تنفسي في أوريجون الأربعاء، وهي ثاني حالة وفاة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وقال هوارد زوكر، مفوض الصحة بولاية نيويورك في بيان: "نحث الشعب على توخي الحذر بشأن أي منتجات للسجائر الإلكترونية قد يستخدمونها هم أو أي من أفراد الأسرة، وعليهم الاتصال فورا بمزود الرعاية الصحية إذا ظهرت عليهم أي أعراض غير عادية."