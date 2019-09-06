​​اليوم.. بدء أولى اختبارات القبول للطلاب المرشحين بمعهد وردان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

يبدأ المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان، اليوم الجمعة في استقبال نحو 50 طالبًا من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالمركز الطبي للسكة الحديد، في تمام الساعة 9 مساء.

وقال مصدر لمصراوي، إن الطلاب يخضعون لنحو 13 كشفًا طبيًا (التناسق "الطول والعرض" - النظر - أنف وأذن - أسنان - جلدية - رسم قلب - باطنة - عظام - جراحه - تحليل مخدرات - نفسيه وعصبية - معمل "صورة دم كاملة وبول وبراز" - موجات صوتية على البحر).

وأضاف المصدر، أنه يبدأ تجمع الطلاب، بمقر هيئة السكة الحديد برمسيس، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ومن ثم الانتقال إلى المركز الطبي.​