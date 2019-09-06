​وزير الاقتصاد البرازيلي يعتذر عن إهانة زوجة الرئيس الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا/واشنطن - (د ب أ):

اعتذر وزير الاقتصاد البرازيلي، باولو جيديس، عن إهانة وجهها لزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال جيديس في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء، الخميس، إن تصريحاته بشأن السيدة الأولى لفرنسا، بريجيت ماكرون كانت "مزحة"، وليست إهانة شخصية.

وكان جيديس قد وصف زوجة ماكرون في وقت سابق بـ "القبيحة"، وذلك وسط حرب كلامية بين الرئيس الفرنسي والحكومة البرازيلية بشأن الحرائق في غابات الأمازون.