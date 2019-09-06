أمريكا تهدد بمعاقبة أي جهة تزود الناقلة الإيرانية بالوقود

حذرت وزارة الخزانة الامريكية من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء الأميركية بالوقود تخاطر بإدراجها هي نفسها في القائمة.

وكانت الوزارة أدرجت ناقلة النفط الإيرانية إدريان داريا، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة يوم 30 أغسطس.

وحذرت واشنطن من أنها ستعتبر أي مساعدة تقدم للسفينة دعما لمنظمة إرهابية وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أيضا إن أي نقل للنفط

إلى سوريا من الناقلة "يدعم إرهاب" الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت قوة بريطانية احتجزت الناقلة التي كانت تحمل اسم جريس 1 قبالة سواحل جبل طارق في يوليو للاشتباه في نقلها شحنة نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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وقد أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والأفراد والسفن التابعة لإيران

أو التي تتعاون معها، فيما خصصت واشنطن مكافأة مالية ضخمة لمن يبلغ عن أنشطة ميليشيات الحرس الثوري.

وفرضت العقوبات الأخيرة على شركات وأفراد وسفن يديريها الحرس الثوري الإيراني، وأنها زودت سورياوميليشيات حزب الله وجهات أخرى، بنفط قيمته عشرات الملايين من الدولارات، في انتهاك للعقوبات الامريكية.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان، إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه.

وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو الماضي.