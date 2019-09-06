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رويترزالجمعة 2019/9/6 04:52 ص بتوقيت أبوظبي
مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي - أرشيفية
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، إنه ليست لديه حاليا خطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت في وقت سابق من معاقبة أي جهة تحاول تزويد الناقلة الإيرانية بالوقود.
وأغلقت الناقلة المحملة بالخام الإيراني جهاز الإرسال والاستقبال على ما يبدو في البحر المتوسط.
واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة التي كانت تعرف سابقا باسم "جريس 1" قبالة جبل طارق في 4 من يوليو/تموز للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية.
وأفرجت جبل طارق عن الناقلة في 14 أغسطس/آب بعدما تلقت ضمانات رسمية مكتوبة من إيران بأن الناقلة لن تفرغ شحنتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا.
وقال إسبر للصحفيين في لندن ردا على سؤال عن وجود أي خطط لاحتجاز السفينة: "نحن لا نتحدث عن الخطط، لكن حاليا ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون: لا نخطط حاليا لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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