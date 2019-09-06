شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب بتطبيق عقوبات الزواج المبكر والتوعية بمخاطر زيادة السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مطالبتها بضرورة تفعيل العقوبات المقررة فى القوانين القائمة بشأن جرائم التهرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليهما من أضرار، وذلك فى إطار آليات مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

وقال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن انتشار الزواج المبكر خاصة فى الأرياف مشكلة كبيرة تحتاج لمواجهة حاسمة، كذلك مشكلة التسرب من التعليم، فكل ذلك يشجع على الزواج المبكر، وبالتالى يؤثر بالسلب على قضية الزيادة السكانية.

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وأشار إلى أهمية دور التعليم والمؤسسات الدينية فى توعية الشباب بمخاطر الزيادة السكانية وأضرارها، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك اهتمام بوضع مناهج تعليمية تثقيفية فى مختلف مراحل التعليم عن خطورة الزيادة السكانية وسلبيات الزواج المبكر.

ولفت أمين سر لجنة الشئون الصحية، إلى أن اللجنة ستواصل فى دور الانعقاد المقبل، مناقشة رؤية وزارة الصحة والسكان بشأن استراتجية الوزارة عن التعداد السكانى المتزايد، وطالب بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة فى هذا الصدد.

وكانت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أوصت بتطبيق العقوبات المقررة فى القوانين القائمة بشأن جرائم التهرب من التعليم والزواج المبكر، وإعداد تقارير دورية تعكس الواقع عن الزيادة السكانية ومعدل الزيادة سنويًا، وأن يتم تخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة فى المجتمع ومخاطر الزيادة السكانية، وأهمية إصدار تشريع "المعالم للسكان والتنمية"، وأهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية فى مختلف مراحل التعليم.