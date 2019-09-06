شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن قرار استبدال التوك توك بمينى فان: وجوده لا يتناسب مع التطور الحضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة دينا عبد العزيز، إن قرار الحكومة بإعلان بدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات مينى فان آمنة ومُرخصة، سيساهم فى القضاء على ظاهرة استخدام التوك توك فى ارتكاب عدد من الجرائم، مشيرة إلى أن التكاتك تشهد عشوائية كثيرة وتساهم فى إرباك الحالة المرورية.

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، أن التوك توك ظاهرة وجدت فى الحياة العملية لها سلبيات كثيرة، بالإضافة إلى أنه لا يتناسب وجوده فى ظل التطور الحضارى المشهود الآن، متابعة: من المهم العمل على وقف تصنيعه أو استيراده هو أو قطع الغيار الخاصة به حتى نضمن تحقيق الهدف المرجو من هذه الخطوة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.