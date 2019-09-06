شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان" : بدء "الشباك الواحد" بالجمارك يحد من مشاكل المستوردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة البدء فى تطبيق منظومة الشباك الواحد بالجمارك خلال العام المالى المقبل، خطوة جيده طالب بها البرلمان لأكثر من مرة، مؤكدًا أنه سيسهم فى تخفيض زمن الإفراج الجمركى وتطبيق معايير المخاطر على الرسائل الواردة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تطبيق هذه المنظومة سيسهم فى حل الكثير من الأزمات التى تواجه المستوردين، وتحد من أبواب الفساد، حيث كان يتم استغلال العناصر البشرية فى تطبيق صفقات فساد.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن إدارة الجمارك تعانى من وجود مافيا فساد، بينما سيحد هذا الأمر ذلك بالاعتماد على الربط الإلكترونى أكثر وتقليل العنصر البشرى، إضافة إلى تسيير الإجراءات للمستثمر.