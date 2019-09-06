شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: أيمن نور يسخر أدواته الإعلامية لدعم المرزوقى فى انتخابات تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق والخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إن هناك دعما كبيرا من خلال أيمن نور والممولين فى قناة الشرق للمرشح فى الانتخابات الرئاسية التونسية الإخوانى منصف المرزوقى، وتشويه صورة المرشحين الآخرين من المدنيين وغيرهم فى القناة الإخوانية، الأمر الذى يؤكد العلاقة الوثيقة بين الطرفين.

وأضاف القيادى الإخوانى السابق، فى تصريح له، أن قناة الشرق والمواقع التابعة لأيمن نور، سخرت نفسها لدعم المرشح الإخوانى منصف المرزوقى خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى الدعم الكبير المادى وغيره، وذلك فى محاولة منهم لدعم هذا المرشح، لافتًا أن هناك عناصر تابعة للإخوان منهم ستتواجد فى المؤتمرات والندوات التى سيعقدها منصف المرزوقى لدعمه فى الانتخابات الرئاسية.

وتابع، أن هدف الهاربين من إخوان مصر، هو فوز منصف المرزوقى باعتبار أنه تربطه علاقات قوية بينهم وبينه، وأن واحد ضمن شركائهم فى القنوات الإرهابية التى تبث ضد مصر.