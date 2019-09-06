الموسم الدراسي في المناطق الجبلية.. الفيضانات والسيول تفرض تدابير خاصة

انطلق الموسم الدراسي 2020/2019، أمس الخميس، إلا أن الوضع، اختلف كثيرا لدى سكان الجبال، الذين تعرف مناطقهم الجبلية، منذ فترة، اضطرابات مناخیة، من شأنھا عرقلة التعلیم في هذه المناطق، في ظل نشرات إنذارية يومية، تنبئ بعواصف رعدية، وفيضانات طوفانية.

وفي هذا السياق، عممت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مدیري الأكادیمیات الجھویة، والمديرين الإقلیمیین، في مختلف ربوع المملكة، تطالبھم فیھا بالتعامل الجدي، والفوري مع النشرات الإنذارية الخاصة، التي تصدرها الأرصاد الجوية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية، والوقائية، ومختلف التدابير الضرورية، التي من شأنها أن تحفظ سلامة التلاميذ، والأطر الإدارية، والتربوية في الوقت المناسب.

وطالبت الوزارة مدیري الأكادیمیات الجھویة، والمديرين الإقلیمیین، بتعلیق خدمات النقل المدرسي في المناطق المعرضة للسیول والانجرافات، والتي یشكل فیھا التنقل بواسطة العربات خطرا على التلامیذ، إضافة إلى عدم استعمال القاعات الدراسیة، التي قد تشكل خطرا على الممدرسین، وكذا الأساتذة.

إضافة إلى ذلك، طالبت الوزارة ذاتها، مدیري الأكادیمیات الجھویة والمديرين الإقلیمیین، إلى الإسراع بوضع جرد للمؤسسات التعليمية، الموجودة بالقرب من الوديان، وفي المناطق المنخفضة، والتي يحتمل تعرضها للسيول، والفيضانات، والانجرافات مع تسطير برنامج محدد لتحويل المؤسسات المهددة تدريجيا إلى مناطق أكثر أمنا.