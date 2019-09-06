الإمارات تدين الهجوم الإرهابي لطالبان في العاصمة الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة، الجمعة، حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف "شاش داراك" في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وصرحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها: "إن هذا الهجوم الذي تبنته حركة طالبان- وهو الثاني الذي يقع هذا الأسبوع- يمثل تصعيدا غير مقبول للعنف، وهجوما إرهابيا مروعا للمدنيين وأسرهم".



وأكد البيان الموقف الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجاه الإرهاب وضرورة التصدي له ورفضه من قبل كافة الشعوب والدول المتحضرة.

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وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشهدت العاصمة الأفغانية تفجيرا ضخما عن طريق سيارة مفخخة، أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرون.

ويأتي تصاعد وتيرة العنف في البلد الذي عانى ويلات الإرهاب لسنوات طويلة، في الوقت الذي تستمر فيه حملة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل بمشاركة 18 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني.