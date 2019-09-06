الفراج يوجه رسالة لجماهير السعودية بشأن المنتخب والأندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص الإعلامي السعودي وليد الفراج على توجيه رسالة خاصة لجماهير كرة القدم السعودية بمختلف الانتماءات، وتحدث عن أهمية الحضور المكثف الذي يتسبب في الإنجازات والبطولات.

وسيخوض منتخب السعودية ودية وحيدة خلال معسكره في الدمام أمام منتخب مالي، على استاد الأمير محمد بن فهد.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره بالتصفيات بمواجهة المنتخب اليمني في العاشر من سبتمبر/أيلول، على استاد البحرين الوطني بمملكة البحرين.



وقال وليد الفراج في تصريحات عبر برنامجه "الدوري مع وليد": "المنتخب السعودي لديه مباراة ودية بالدمام مع منتخب مالي، وهي آخر مباراة استعدادية قبل أن يبدأ مشواره في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢".

وتابع: "دائما ارتبط الجمهور السعودي مع الإنجاز، لا يوجد إنجاز يحدث وسط ملاعب خاوية، يجب أن تكون المدرجات مزدحمة، حتى لو كان المنتخب السعودي يلعب خارج ملعبه، الإنجازات كانت تحدث بسبب وجود الجماهير".

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وأكمل "المنتخب عاد للمونديال بعد غياب طويل بسبب الدعم الجماهيري، وإذا تحدثنا عن الأندية فأعظم إنجازات الهلال حدثت في مدرجات مزدحمة بالجماهير، منذ أيام بطولة كأس مجلس التعاون ١٩٨٦، الأجواء ممطرة والجماهير وجدت".

واستمر قائلا "الموسم الذي حقق فيه الأهلي الدوري لم يحقق اللقب إلا بوجود ضغط وحضور جماهيري كبير، حتى البطولة الأخيرة التي فاز بها النصر، المدرجات كانت تدعم النادي بقوة من خلال الهتافات واللافتات".

وواصل "وإذا تحدثنا عن اتحاد جدة السعودي دائما يكون متصدر الحضور الجماهيري، ولولا جماهيره لهبط الموسم الماضي من دوري المحترفين، حضورهم بقوة جعله يكون موجودا، الجماهير دائما الورقة الرئيسية في كل إنجازات كرة القدم السعودية".

وختم قائلا: "مباراة السعودية ومالي ستكون متاحة بالمجان للجماهير، نريد أن نوجه رسالة للاعبين، البدايات دائما مهمة، نريد أن نثبت للاعبين أن البلاد بالكامل خلفهم من أجل التأهل لكأس العالم ٢٠٢٢، نريد أن يكون ملعب المباراة ممتلئا".

وكانت القرعة أوقعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة بالتصفيات إلى جانب منتخبات أوزبكستان، وفلسطين، واليمن، وسنغافورة.