بعد فضيحة شقيق تميم.. مخابرات قطر تسعى لتشويه محامية أمريكية

كشفت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيد، التي تقاضي شقيق أمير قطر جراء طرده حارسه الشخصي من العمل، أنها تتعرض لمحاولات تشويه تشنها ضدها المخابرات القطرية، لطمس معالم القضية الجنائية ضد الشيخ خالد بن حمد بن خليفة.

وقالت المحامية الأمريكية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المخابرات القطرية تسعى لتشويه سمعتها عن طريق عدد من الصحف التي تنشر مقالات مزيفة تدعي أنها تحاول ابتزاز الدوحة، إضافة إلى محاولاتها اختراق حواسبها الشخصية لسرقة أوراق القضية، وإخفاء الأدلة التي ستزج بشقيق أمير قطر إلى السجن.

وتابعت المحامية أن مصدرا داخل سفارة قطر في واشنطن أبلغها بأن هناك منشورا يوزع داخل السفارة بعدم الرد عليها بأي شكل من الأشكال سواء مكتوبا أو هاتفيا، ويتضمن وصفها بألفاظ نابية وخادشة للحياء.

وأوضحت أن السلطات الأمريكية سوف تعتقل الشيخ خالد بن حمد بن خليفة شقيق أمير قطر على خلفية اتهامه بتوجيه أمر القتل ضد مواطن أمريكي واحتجاز آخر كرهينة.

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وأكدت ريبيكا أن سلطات التحقيق الأمريكية تبحث الآن عن أي قضايا أخرى قد يكون أمير قطر مطلوبا على ذمتها، موضحة أن شقيق أمير قطر يواجه اتهامات مختلفة من سلطات التحقيق الفيدرالية.



وبحسب المحامية، فإن الدعوى القضائية رفعت في ٢٣ يوليو/تموز الماضي في محكمة فيدرالية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحول تفاصيل القضية، قالت كاستانيدا إن الأخ غير الشقيق لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة حاول إجبار حارسه الأمريكي ماثيو بيتادر على قتل شخصين، وعندما رفض طرده من العمل وهدده بالقتل هو الآخر.

وبحسب أوراق الدعوى القضائية التي خصت المحامية الأمريكية "العين الإخبارية" بنسخة منها فإن الشخص الثاني الذي تمثله المحامية نفسها، هو ماثيو أياندي الذي كان يعمل طبيبا لشقيق أمير قطر أثناء فترات شربه الكحول.

وأوضحت أن خالد بن حمد بن خليفة أجبره على العمل على مدار ٣٦ ساعة متواصلة، وعندما رفض أمر باحتجازه في مجمع سكني وقام بتهديده بالسلاح، فاضطر إلى الهروب قفزا من ارتفاع ١٨ مترا.