بدء مباحثات إنشاء مجموعة عربية موحدة للتعاون بمجال الفضاء

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بدء مباحثاتإنشاء مجموعة عربية موحدة للتعاون بمجال الفضاء
الجمعة 6 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
استقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، الخميس، الدكتور المهندس محمد ناصر مبارك الأحبابي مدير عام وكالة الامارات للفضاء ، حيث تم التباحث حول المبادرة التي طرحتها دولة الامارات الخاصة بتأسيس المجموعة العربية للتعاون في مجال الفضاء.
وقال الأحبابي -في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء-أنه تناول مع الأمين العام هذه المبادرة الاماراتية التي تم اطلاقها مطلع العام الحالي وذلك لأهميتها في دعم وتعزيز التعاون العربي في مجال الفضاء .
وأضاف أن المبادرة تتشكل حاليا من ١١ دولة عربية وتهدف أيضا الى توحيد وتكامل القدرات على مستوى الوطن العربي في مجال الفضاء .
وكشف عن أن العديد من الدول العربية ابدت رغبتها للمشاركة في تلك المجموعة كونها سوف تكون العنوان لتأسيس تكتل فضائي عربي يخدم المنطقة العربية ككل ويوفر حلولا للتحديات التي تواجه المنطقة وإعطاء فرصة للشباب العربي في هذا المجال .
ونوه بمبادرة دولة الامارات بتمويل قمر عربي لخدمة المنطقة والذي اطلق عليه ٨١٣ كمنصة أيضا للتعاون العربي .
وقال إن المنطقة العربية في أمس الحاجة لخدمات وأنشطة المجال الفضائي لمكافحة التصحر والعوامل البيئية الأخرى والإلحاق بالركب العالمي في مجال استكشاف الفضاء.
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