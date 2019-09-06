- 1/2
- 2/2
اسماء السيد - نصر المجالي: أعلن متحدث باسم 10 داونينغ ستريت ان رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يخوض معارك حاسمة تتطلب قرارات مصيرية في هذه الأيام سيقضي عطلة نهاية الأسبوع مع صديقته كاري سيموندز في قصر بالمورال في اسكوتلندا مع الملكة وأفراد عائلتها.
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه بدعوة جلالة الملكة لزيارة بالمورال "سيقضي السيد جونسون والسيدة سيموندز (31 عامًا)، ليلة الجمعة في القلعة الملكية في أبردينشاير قبل العودة إلى لندن في اليوم التالي".
ويُعتقد أن السيدة سيموندز ستكون أول شريك غير متزوجة لرئيس وزراء بريطاني تقيم في بالمورال.
ويستعد رئيس الوزراء لسبوع حاسم اعتبارا من يوم الاثنين وهو يوم بدء تعليق البرلمان، حيث سيجدد الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة وهي إجراء لم يوافق عليه زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين حتى الآن.
قلعة بالمورال الملكية في سكوتلندا
وقال المتحدث إن برنامج رحلة جونسون ستضمن لقاء مع الملكة يوم الجمعة قبل المشاركة في حفل عشاء ليعود الى لندن يوم السبت.
ويشار الى أن ملكة بريطانيا تقضي صيف كل عام بالمورال، في مقاطعة أبردينشاير، حيث ينضم إليها أفراد آخرون من العائلة المالكة - وتستضيف تقليديًا رئيس الوزراء في عطلة نهاية الأسبوع في سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يلتقي الملكة يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.