الاستلام فوري.. "الأوقاف" تعلن عن وحدات سكنية مميزة بمدينة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف عن طرح بعض الوحدات السكنية المميزة بمساحات مختلفة بالمرحلة الثانية والثالثة بمشروع طيبة جاردنز - بمدينة 6 أكتوبر.

وقال المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، إن مساحات الوحدات السكانية تتراوح بين 180 متر و280 مترا، وجميعها وحدات متميزة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأضاف "محروس" في تصريح لمصراوي، أنه على الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، التقدم بطلب بمقر هيئة الأوقاف بميدان الدقي، وسداد قيمة المبلغ التأميني، على أن يتم إجراء ممارسة للحصول على الوحدة.

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وأشار رئيس هيئة الأوقاف إلى أن طريقة السداد تكون كالتالي:

- 50% دفعة حجز وتعاقد والباقي على 12 قسط ربع سنوي لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

- الاستلام فوري مع عمل شيكات بنكية بالمبالغ المتبقية.