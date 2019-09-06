وزارة الدفاع الروسية تنفي مقتل أحد عسكرييها في إدلب السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ)

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تقارير تزعم مقتل أحد العسكريين الروس في منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب السورية.

وقالت الوزارة ، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، "لا توجد نقاط مراقبة روسية في بلدة جورين في منطقة خفض التصعيد بإدلب ، إن الأنباء التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الروسية وزعمت مقتل عسكري من القوات المسلحة الروسية ليست صحيحة".

يذكر أنه وفقا لاتفاق توصل إليه الطرفان الروسي والتركي ، فقد تم إعلان "نظام هدوء" بمنطقة تخفيف التصعيد بإدلب، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم 31 أغسطس الماضي ، وذلك لإعطاء المدنيين الفرصة لمغادرة مناطق مدينة إدلب المسيطر عليها من قبل الجماعات الإرهابية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا تدعم جهود الجيش السوري لاحتواء الخطر الإرهابي في محافظة إدلب، وأضاف " إن الأكثر خطورة أننا نرى نقل المسلحين من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى في العالم ، وهذا أمر خطير للغاية".