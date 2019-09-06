محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:
قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس، الاستعانة بلجنة متخصصة من المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة المنصورة، لمعاينة عقار قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا والذي انهار وتسبب في وفاة سيدة وإصابة ثلاثة أخرين.
وقال محافظ الدقهلية إن مهمة اللجنة تشمل القيام بمعاينة العقار على الطبيعة وتحديد أمثل السبل لإخلائه من الأثاث والأجهزة المنزلية ومتعلقات أصحابه، كما تحدد أنسب آليات الهدم المستخدمة دون إضرار بالمنازل المجاورة والمواطنين.
من جهة أخرى، تابع المحافظ مع اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تأمين محيط المنزل المنهار ووضع كردون أمني لحماية وحفظ سلامة المواطنين والمنازل المجاورة، وأكد على أن أعمال إخلاء وهدم المنزل المنهار ستبدأ صباح غد الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة من "هندسة المنصورة" لمعاينة العقار المنهار بالدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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