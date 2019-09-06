محافظ أسوان: إنشاء بيوت ريفية ووحدات سكنية للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

عقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً لمراجعة الأعمال الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وكذلك العمل على زيادة الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، مع استثمار أصول الدولة المستغلة والغير مستغلة، وتحديد أماكن لإقامة بيوت ريفية ومساكن ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

حضر الاجتماع كل من اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن، ومديري المرور والحماية المدنية والشئون المالية والاقتصادية والتخطيط.

وخلال الاجتماع، أعطى محافظ أسوان، مهلة أسبوع لعرض احتياجات المراكز والمدن والجهات التنفيذية من المعدات والسيارات والآلات لأغراض النظافة العامة والإطفاء والمرور وغيرها، مع تشكيل لجنة فنية لهذا الغرض حتى يتم شراؤها فى أسرع وقت وبأقل الأسعار وطبقاً للمواصفات المطلوبة، مشدداً على ضرورة المرور الميدانى والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال الجارية بنطاق المراكز والمدن وإعداد تقرير تفصيلي أولاً بأول عن نسب التنفيذ للالتزام بكافة الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لها.

وأوضح أنه جاري التنسيق مع بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية لإنشاء بيوت ريفية ببعض القرى لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً، مع تحقيق التوسع العمراني لتلك القرى، فيما يقوم رؤساء المراكز والمدن بتحديد مواقع تصلح لإنشاء وحدات سكنية للشباب ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للوفاء باحتياجات المواطنين على مستوى المحافظة.