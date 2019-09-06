اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق في دمياط

أعلنت شركة كهرباء دمياط، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في فارسكور، وخط عزبة البرج لإجراء أعمال الصيانة الدورية.
ومن المقرر أن تبدأ الأعمال فيمحولات الرطمة والخياطة مرورًا بالزفتاوي، اليوم الجمعة من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرا.
وأوضحت الشركة، في بيان لهاأن أكثر المناطق المتأثرة هي مدينة عزبة البرج والقرى المجاورة لها.
ويجري فصل التيار الكهربائي في الفترة ذاتها في الروضة ومدينة فارسكور ضمن خطة الصيانة الدورية على أكشاك ومحولات الوحدة المحلية في المركز.
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