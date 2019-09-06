المملكة: التطورات والأحداث الأخيرة في عدن مرفوضة

أعلنت المملكة أنها تتابع التطورات الأخيرة في ⁧عدن⁩ وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في ⁧اليمن⁩ وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة. وأضافت المملكة أنها ترفض التصعيد الأخير وتطورات الأحداث في ⁧عدن⁩ والمحافظات الجنوبية، والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار.

وأكدت المملكة على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في ⁧حوار جدة⁩ بالمملكة بشكل (فوري) ودون تأخير.