سفير جوبا يبحث أوضاع المسلمين جنوب السودان

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب السودان المقيم في الخرطوم علي بن حسن بن جعفر، مقر الأمانة العامة للمجلس الإسلامي بجنوب السودان. وكان في استقباله مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الإسلامية الشيخ جمعة سعيد علي، والأمين العام المكلف للمجلس الإسلامي الشيخ عبدالله برج روال. واستمع السفير علي بن جعفر خلال الزيارة إلى نبذةٍ تعريفية حول أوضاع المسلمين في البلاد والمشروعات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الإسلامي منذ بداية هذا العام، كما استمع إلى شرح مفصل حول المشروعات التعليمية والصحية والدعوية والإنسانية التي يقدمها المجلس الإسلامي.



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