التحالف: تقرير الخبراء يفتقد للموضوعية والحياد

المغالطات والاتهامات
وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي، إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م، لافتاً إلى أن التحالف سبق أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، إضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية.
عملياته العسكرية متوافقة
وأكد أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنه ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.
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