خسائر فادحة بالمدنيين
وأفاد سلامة أنه منذ 4 أبريل توسع النطاق الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين على حد سواء، مشيراً إلى أنه حتى الآن قُتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح، كما تسبب هذا النزاع في نزوح 120 ألف مدني. وأشار سلامة إلى أن كارثة كانت على وشك الوقوع، يوم الأحد الماضي، عندما نجت طائرة تقل حجاجًا بأعجوبة من القصف بسلسلة من القذائف أطلقت على مطار معيتيقة، حيث أصيب 7 أشخاص بجروح، داعيا مجلس الأمن إلى إدانة مثل هذا القصف العشوائي.
الإغلاق التدريجي للمراكز
وشدد المبعوث الخاص إلى ليبيا سلامة على أهمية دعوته إلى الإغلاق التدريجي لجميع مراكز المهاجرين واللاجئين، موضحا أنه لا بد من إغلاق هذه المراكز عبر عملية تدريجية ومدروسة يتم من خلالها توفير الوسائل اللازمة لوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لمساعدة هذه الفئة المعرضة للخطر.
مسألة توريد الأسلحة
ولفت غسان سلامة النظر إلى مسألة توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أدوات الحرب، مؤكداً أن هذا الأمر يفاقم من أعمال العنف في ليبيا، وتابع: أن إعادة ترسيخ السلم المدني المحلي جزء لا يتجزأ من مهمتنا، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الجنوب، حيث يمكن للأحداث الدائرة في مرزق أن تتوسع بتأثيرها إلى مدن أخرى كانت مختلف القبائل والأعراق تعيش فيها بسلام حتى فترة غير بعيدة. وأعرب عن امتنانه بوجه خاص لمجموعة الدول الكبرى السبع على الرسالة القوية التي وجّهَتها من خلال دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المؤثرة والفاعلين الإقليميين ذوي الصلة بالنزاع في ليبيا، ولإقرارها بأن الحل السياسي وحده يمكن أن يضمن استقرار ليبيا.
الخسائر وسط المدنيين منذ 4 أبريل
- سقوط 3 من موظفي الأمم المتحدة بسيارة مفخخة
- مقتل 100 مدني وإصابة 300 شخص بجروح
- تسبب النزاع في نزوح 120 ألف مدني
- نجاة طائرة تقل حجاجا من القصف على المطار
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي إلى ليبيا يبدأ حملة لمؤتمر دولي لحل النزاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.