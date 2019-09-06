مركز الملك يغيث أهالي اليمن وسورية والسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم 3 آلاف سلة غذائية في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 18.000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الطارئة المقدم من المملكة ممثلة في المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كما واصل مركز الملك توزيع المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في السودان، إذ وزّع مواد طبية وإيوائية للمتضررين شمال الخرطوم. وتم تسليم محاليل طبية لمركز صحي الجيلي يستفيد منها 300 مستفيد، إلى جانب تسليم المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين بواقع 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط و100 سلة غذائية.

كما وزع المركز بالتعاون مع منظمة سداد الإنسانية 2,182 سلة غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات تابعة لإدلب السورية.

وجرى توزيع 581 سلة غذائية في مخيم «كفر سجنة” و336 سلة غذائية في «مخيم شحشبو»، و 300 سلة غذائية في «مخيم عبد الباسط الساروت»، و 141 سلة غذائية في «مخيم المنتصر بالله»، و230 سلة غذائية في «مخيم الجبين»، و245 سلة غذائية في «مخيم رغد»، و 349 سلة غذائية في «مخيم شهداء اللطامنة».