السيسي وجنبلاط يبحثان استقرار لبنان والأزمة السورية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله أمس وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، مشيراً إلى اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

ونقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي عن الرئيس السيسي تأكيده على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، مثمناً دور جنبلاط العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

تحقيق المصالح اللبنانية

وبين السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي رحب بلقاء السيد جنبلاط، وأعرب عن أمله في تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.

من جانبه، أعرب السيد جنبلاط عن تشرفه بلقاء الرئيس المصري، مؤكداً حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وأعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات التنموية، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

سورية وتأثيراتها الإقليمية

وتطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة الأوضاع في سورية وتأثيراتها الإقليمية، فضلاً عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل تحريك الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد على ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الموقف الفلسطيني، بجانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية بقطاع غزة واستعادة الهدوء في القطاع.

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تأكيدات الرئيس المصري لجنبلاط

- حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان

- اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين

- تثمين دور جنبلاط العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن

- أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان

- ضرورة تحريك الجمود الراهن في عملية السلام

- تأكيد ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة