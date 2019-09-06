العساف يستقبل 3 سفراء معينين

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، كلا من سفير جمهورية المالديف المعين لدى المملكة محمد خليل، وسفير جمهورية قبرص المعين لدى المملكة ستافروس أنجوستيديس، وسفير ماليزيا المعين لدى المملكة داتو عبدالرزاق عبدالوهاب.

وتسلم العساف خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين.

وخلال الاستقبال رحب بالسفراء المعينين، متمنيًا لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

كما استقبل العساف سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة لورانس أندرسون، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.