العساف يستقبل 3 سفراء معينين

وتسلم العساف خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين.
وخلال الاستقبال رحب بالسفراء المعينين، متمنيًا لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.
كما استقبل العساف سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة لورانس أندرسون، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.
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