مقتل 6 إرهابيين بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن خلال مداهمة بمنطقة الواحات البحرية جنوب العاصمة القاهرة بنحو 40كم. وقال بيان لوزارة الداخلية، أمس، إنه استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني ومنطلقا لتنفيذ عملياتهم العدائية. وتابع البيان: «تمت مداهمة المنطقة المشار إليها، أمس، وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع 6 من العناصر»، بينما عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.



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