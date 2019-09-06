جريفيث: ندعم محادثات الشرعية والانتقالي الجنوبي بجدة

بدء محادثات غير مباشرة
ونقل مسؤول يمني أن ممثلي الحكومة الشرعية بدؤوا محادثات غير مباشرة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في جدة لإنهاء القتال في الجنوب.
وقال أحمد عمر بن فريد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، على «تويتر»: إن ذهاب قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جدة يأتي «استجابة لدعوة السعودية وتقديراً لمكانتها الرفيعة، وحرصاً على السلام وتأكيداً لموقفنا الثابت كحليف وثيق في دحر المشروع الإيراني من اليمن».
أطراف النزاع في عدن
ووصل وفد من المجلس الانتقالي برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، مدينة جدة للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه السعودية بين أطراف النزاع في عدن.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أكد ضرورة حل الخلاف وإنهاء التصعيد في عدن عبر الحوار الذي دعت له المملكة العربية السعودية.
وفي لقاء له مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، شدد الجانبان على دعم المبادرة السعودية، وضرورة إنهاء الأزمة عبر الحل السياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وتكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها إنسانيا.
الأمم المتحدة تدعم محادثات جدة
- بدء محادثات غير مباشرة مع الانتقالي الجنوبي في جدة
- دعوة الانتقالي الجنوبي والشرعية إلى تسوية الخلافات
- ضرورة حل الخلاف وإنهاء التصعيد في عدن عبر الحوار
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