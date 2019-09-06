السودان: الاتفاق على 19 وزارة وواحدة تحت التشاور

أعلن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك عن تشكيلة الحكومة الجديدة أمس، بعد أن أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان توافقها على أسماء جميع وزراء المرحلة الانتقالية.

4 نساء في التشكيلة

وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبدالله، كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن انتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة.

شغلت عدة مناصب

وكانت أسماء عبدالله شغلت عدة مناصب في السلك الدبلوماسي، حيث عملت كنائبة مدير دائرة الأميركيتين في وزارة الخارجية، وسفيرة للسودان لدى النرويج وعدد من الدول، ثم تدرجت في السلك الدبلوماسي إلى أن وصلت درجة وزير مفوض، إلا أنها فصلت من العمل في عهد البشير بقانون الفصل للصالح العام الذي استخدم على نطاق واسع ضد غير المنتمين للحزب الحاكم.

الدبلوماسية أسماء عبدالله

Advertisements

- شغلت عدة مناصب في السلك الدبلوماسي

- عملت نائبة مدير دائرة الأميركيتين في الخارجية

- سفيرة للسودان لدى النرويج وعدد من الدول

- وصلت درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية

- فصلت من العمل بقانون الفصل للصالح العام