باشا زاده يشيد بخدمة المملكة للإسلام

وصرح بمناسبة ختام زيارته للمملكة لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة، بأن هذه الخدمات والأعمال الجليلة المتمثلة في توسعة وعمارة الحرمين الشريفين وتهيئتهما للمصلين والزوار، هي دليل فخر واعتزاز على حرص واهتمام قادة هذه البلاد المباركة بالتيسير على قاصدي الحرمين لتأدية عبادتهم بكل راحة واطمئنان.
ونوه الدكتور شكرالله، بالعلاقة الطيبة وأواصر المودة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان، وحرص قادة البلدين على نموها وتطويرها.
واختتم رئيس إدارة مسلمي القوقاز تصريحه بالإشادة والثناء على النجاح والنهضة الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى جهود المملكة في العناية والرعاية بالحجاج والمعتمرين التي أسهمت -ولله الحمد- في نجاح موسم الحج الماضي، شاكرا باسمه واسم حجاج جمهورية أذربيجان الجهود التي بذلت لخدمة ضيوف الرحمن لتأدية نسكهم وشعائر الحج بكل راحة واطمئنان.
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