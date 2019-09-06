مواجهات بين متظاهرين وقوات الاحتلال بالضفة

علاء المشهراوي (غزة) أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية أمس شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية رفعت الأعلام الفلسطينية، كما أصيب عشرات المدنيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية مادما جنوب نابلس، إثر مواجهات مع مجموعة من مستوطني «يتسهار» المقامة عنوة، بالمنطقة الجنوبية من القرية، ما أدى إلى تدخل جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، وقال مصدر إن المستوطنين أضرموا النار في أشجار الزيتون، ومنع الجيش السكان من الوصول إلى أراضيهم لإخمادها.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق وسط بلدة عزون شرقي قلقيلية، جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة وتسربه إلى داخل المنازل بعد مواجهات عنيفة اندلعت مع جيش الاحتلال، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة باتجاه الفلسطينيين.

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