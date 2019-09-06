تجنيد الأطفال من المراكز الصيفية وتفخيخ المدارس

صنعاء (الاتحاد)

كشف عدد من الأسرى بعضاً من جرائم ميليشيات الحوثي بعد وقوعهم بقبضة الجيش أثناء المعارك الدائرة في مدينة «حرض» شمال محافظة حجة. وفي سياق اعترافات الأسرى، كشف الطفل «يحيى محمد الوظاف» عن قيام الميليشيات بتجنيده لجبهة «حرض» بعد إلحاقه بدورة ثقافية في المراكز الصيفية التابعة لميليشيات الحوثي. وأضاف الطفل يحيى الوظاف، عن قيام الميليشيات بأخذ الأطفال إلى الجبهات أثناء فترة الإجازة المدرسية السنوية. وشرعت ميليشيات الحوثي مطلع يوليو الماضي بإقامة 88 مركزاً صيفياً للأطفال والمراهقين في صنعاء والمناطق الخاضعة لها وفقاً لمصادر تربوية، وتعبئة عقولهم بالأفكار الطائفية وإلحاق البعض منهم بجبهات القتال.

من جانبه، أوضح الأسير، عبدالرحيم أحمد محمد الزجاري من المحويت عن قيام الميليشيات بتلغيم القرى والمدارس وممرات الطرق الرابطة بين القرى والأحياء وتحذير الميليشيات له من العبور من هذه الطرقات أو دخول المدارس المفخخة.

وكان الجيش اليمني قد تمكن من أسر 23 عنصراً من الميليشيات أثناء عملياته العسكرية في محيط مدينة «حرض» الحدودية، فضلاً عن تحرير عدد من المزارع والقرى المتاخمة.

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