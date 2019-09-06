دعم دولي لمحادثات جدة

صنعاء (الاتحاد) أعلنت الأمم المتحدة، أمس، دعمها للمحادثات غير المباشرة بين الحكومة اليمنية والقوات الجنوبية التي انطلقت أمس الأول في مدينة جدة السعودية. وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، في تغريدة على تويتر، دعمه للمحادثات التي تجري في جدة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، ودعا القوات الجنوبية والحكومة اليمنية لاغتنام هذه الفرصة لتسوية الخلافات بالطرق السلمية.

وكان ممثلو القوات الجنوبية، برئاسة عيدروس الزبيدي، وصلوا الثلاثاء إلى جدة استجابة لدعوة المملكة العربية السعودية لإجراء مفاوضات بين الطرفين.

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