منظمة التحرير: استقالة المبعوث الأميركي جرينبلات اعتراف بالفشل

اعتبرت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الخميس، أن استقالة جايسون جرينبلات المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط هي بمثابة "اعتراف بالفشل".
وقالت عشراوي، بعيد اعلان استقالة جرينبلات، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب المكلف إعداد خطة سلام لتسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، "أعتقد أنه اعتراف نهائي بالفشل".
وتابعت، في تصريح صحفي "أعتقد أن كل الفلسطينيين سيقولون حسناً فعل إذ لم يفوت جرينبلات فرصة لتحقير الفلسطينيين (...) لقد كان ملتزماً بشكل كامل تبرير كل الانتهاكات الإسرائيلية بدلاً من العمل لصالح السلام".
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وتابعت عشراوي "حاولوا إخضاع الفلسطينيين وابتزازنا للموافقة على خطتهم"، معتبرة أن هذه الخطة "كانت محكومة بالفشل منذ البداية".
وأضافت أن "استقالة جرينبلات ليست أكثر من مسمار إضافي في نعش" خطة السلام الأميركية.
وإلى جانب جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره الخاص، تولى جرينبلات اقتراح خطط لوضع حد للنزاع في الشرق الأوسط في موازاة وعد ترامب بأن ينجح حيث أخفقت إدارات أميركية سابقة.
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