كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هذا وأعلن المجلس السيادي السوداني، اليوم الخميس، إصدار مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، سيعلن الحكومة بصفة رسمية، في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

وحتى الساعة 14.15 تغ، لم تصدر إفادة من المجلس السيادي بخصوص اعتماد تشكيلة الحكومة.

وأدى عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

والأربعاء، قال القيادي في قوى التغيير، محمد ضياء الدين، الأربعاء، إن حمدوك سيعلن حكومته الخميس خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء.

وعقب أدائه اليمين الدستورية، قبل أكثر من أسبوع، صرح حمدوك، بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.

وأرجع مجلس السيادة ذلك التأخير إلى الرغبة فى أن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، إضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري (بين الرجال والنساء)، بحسب تصريحات إعلامية للمتحدث باسم المجلس محمد الفكي.

والثلاثاء الماضي، تسلم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات “49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة”.

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وفي 22 أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

قال عضو في المجلس السيادي بالسودان، اليوم، إن المجلس اعتمد تشكيلة حكومة الفترة الانتقالية، وهي أول حكومة منذ عزل عمر البشير من الرئاسة، في أبريل الماضي.