كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون وبنس يؤكدان عزمهما إبرام صفقة تجارية بعد "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أكدا عزمهما إبرام اتفاقية تجارية ثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان للمكتب "أكدا عزمهما [بوريس جونسون، و مايك بنس] على التفاوض حول اتفاقية طموحة للتجارة الحرة، بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. واتفق الطرفان على أن إنشاء مجموعة عمل اقتصادية خاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، تعتبر خطوة إيجابية".

كما بحث بنس وجونسون، عدداً من القضايا الدولية بما فيها الوضع في هونغ كونغ وحول إيران. وأجرى بنس وجونسون محادثات، اليوم الخميس، في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني بلندن.

وكان بوريس جونسون، قد تلقى مساء اليوم، هزيمة مذلة من مجلس العموم البريطاني، بعدما وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على تشريع، يهدف إلى منع حكومة جونسون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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وصوت المشرعون في مجلس العموم بأغلبية 327 صوتا، مقابل 299 صوتا لصالح الخطة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ووصفت وسائل الإعلام البريطانية بأن هذا القرار بمثابة "هزيمة مذلة" لجونسون.

وقالت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية إن جونسون يفقد السيطرة على ملف "بريكست"، بفقدانه أغلبية البرلمان، بعدما حظي بالهزيمة الثانية على التوالي، وقالت كذلك صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية إن تلك الصفعة الثانية قد تثير الشكوك حول مستقبل جونسون في الحكومة البريطانية، قبل أن يتلقى بعدها الصفعة الثالثة برفض الانتخابات المبكرة.

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني قيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، بحلول 31 من أكتوبر المقبل.