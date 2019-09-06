كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن تحديد ساعة الصفر لتحرير طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني اللواء علي صالح القطعاني، تحديد المهام وساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس، بعد وضع الخطة المحكمة من قبل قائد الجيش خليفه حفتر للحسم والتأمين.

ونوه "القطعاني" بضرورة الاستنفار لجميع مقاتلي القوات المسلحة، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لساعة الصفر مشيرا إلى أن التجهيزات لمعركة تطهير العاصمة هي حق لكل أهل طرابلس.

وطالب أهالي وسكان طرابلس بالتزام بيوتهم حفاظا على أرواحكم وممتلكاتكم مؤكدا أن الجيش له حاضنة في طرابلس مضيفا أن الجيش يعرف من يمارس الخطف والابتزاز ضد أهالي طرابلس.

وحذر القطعاني الجهات والأشخاص الذين يدعمون الإرهابيين من أنهم سيلقون نفس المصير مطالبا المسلحين الذين لم يتورطوا بعمليات قتل لمواطنين أو أفراد الجيش والشرطة، بتسليم أنفسهم والقبول “بحكم القانون وإلا سيصبحون جثثا هامدة”.