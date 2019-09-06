إيران ترفع القيود على البحوث والتطوير لتقليص التزاماتها النووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن محمد جواد ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير.



وفي وقت سابق، حذرت الخارجية البريطانية من خطة إيران لتجميد الحدود المفروضة على الأبحاث والتطوير في المجال النووي، واصفة إياها بأنها "مزعجة للغاية".

وفي نفس السياق، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية طهران بالكف عن أي تصرف لا يتفق مع التزاماتها في الاتفاق النووي.

ومع استمرار الابتزاز الإيراني فيما يخص الملف النووي، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيادة بلاده عملية تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في 2015، مضيفا أن "الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتنا النووية تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي".

وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الالتزام بقيود على برنامجها النووي في مقابل الوصول لشبكة التجارة الدولية.