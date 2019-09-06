شكرا لقرائتكم بومبيو لباسيل: فككوا مصنع الصواريخ رقم 2 أو ستهاجمكم إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر موقع "ديبكا" الإسرائيلي أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أرسل رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، حذره فيها من أن لبنان عليه أن يفكك مصنع الصواريخ الدقيقة رقم 2 فوراً أو ستقوم إسرائيل بالهجوم عليه، وستدعم الولايات المتحدة هذا الهجوم.

وقال الموقع إن الرسالة سلمت إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، ولم يتم نقلها بالوسائل الدبلوماسية العادية للسفارة الأميركية في بيروت، بل أرسلت مباشرة إلى الوزير باسيل، وطلب منه إيصال محتواها إلى حسن نصر الله، أمين عام حزب الله.

وأورد الموقع أن إعلان جيش الدفاع الإسرائيلي في 3 سبتمبر الماضي بشأن مصنع الصواريخ الدقيقة لإيران وحزب الله في بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني، كان مجرد مثال واحد فقط على حجم المعلومات التي لدى المخابرات الإسرائيلية حول إنتاج صواريخ إيرانية دقيقة في لبنان.

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وحول محتوى رسالة بومبيو، قال الموقع إن الوزير الأميركي أوضح أن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية مؤكدة عن المصنع الثاني لإنتاج الصواريخ الدقيقة الذي أنشأته إيران وحزب الله في لبنان، وأن معظم الجهود لتصنيع مثل هذه الصواريخ تتم به، بينما يهدف المصنع الموجود في بني شيت إلى تضليل إسرائيل.

الموقع الإسرائيلي القريب من الاستخبارات العسكرية قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في طريقه إلى لندن، ويرافقه قائد القوات الجوية العام الجنرال أميكام نوركين، ورئيس إدارة العمليات الجنرال أهارون هاليفا، ستتضمن كشف المعلومات الجديدة للحكومة البريطانية.

وذكر أنه تم نشر بطاريات صواريخ باتريوت في شمال إسرائيل استعداداً لرد حزب الله المتوقع، بعد أن تتم مهاجمته من قبل الجيش الإسرائيلي.