الجريدة: دوكان بق البحصة بأن مكمن الخلل الأساسي يأتي من كهرباء لبنان

أفادت مصادر متابعة لزيارة الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات ​مؤتمر سيدر​، السفير ​بيار دوكان​، ل​لبنان​، بأن "دوكان بق البحصة للمرة الأولى على هذا النحو، وأبلغ رسائله إلى من يعنيهم الأمر، فحدّد مكمن الخلل الأساسي بإعلانه أن 60 في المئة من ​العجز​ يأتي من ​كهرباء لبنان​، وبالتالي لا بد من التصرّف إزاء هذا الأمر".

ولفتت المصادر لصحيفة "الجريدة" الكويتية، الى ان دوكان أراد بإعلانه هذا الإشارة، ولو بطريقة غير مباشرة إلى أن السياسات المعتمدة في هذا القطاع غير مجدية، ولا بد من تغييرها".

وفي سياق آخر أفادت مصادر متابعة لـ "الجريدة" أن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري نقل خلال اجتماعه في معراب، إلى رئيس حزب القوات سمير جعجع رسالة ود وتقدير ودعم من القيادة السعودية إلى لبنان وكل القوى السيادية فيه.