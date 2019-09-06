سقط جريح جراء حادث سير عند مستديرة العاصي مفرق الشواغير على مدخل الهرمل، حيث اصطدمت دراجة نارية يقودها اللبناني ع.ه (18 عاما)، ويعمل في توصيل الطلبيات إلى أحد مطاعم المدينة، بالحاجز الإسمنتي في المستديرة، ما أدى إلى اصابته برأسه اصابة بليغة.
وقد نقله عناصر الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى البتول، فيما تولت القوى الأمنية التحقيق في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر جريح في حادث سير على مستديرة العاصي في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.