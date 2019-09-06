جريح في حادث سير على مستديرة العاصي في الهرمل

سقط جريح جراء ​حادث سير​ عند مستديرة العاصي مفرق الشواغير على مدخل ​الهرمل​، حيث اصطدمت ​دراجة نارية​ يقودها اللبناني ع.ه (18 عاما)، ويعمل في توصيل الطلبيات إلى أحد مطاعم المدينة، بالحاجز الإسمنتي في المستديرة، ما أدى إلى اصابته برأسه اصابة بليغة.

وقد نقله عناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ الى ​مستشفى​ البتول، فيما تولت ​القوى الأمنية​ التحقيق في الحادث.