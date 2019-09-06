خوري: الاجراءات الاصلاحية قد تحتم فرض ضرائب جديدة ولكن ضمن سلة متكاملة وعادلة

رأى الوزير السابق ​رائد خوري​ "ان الاجراءات الاصلاحية قد تحتّم فرض ضرائب جديدة على ال​لبنان​يين لان الوضع لا يستقيم الا حين يساهم كل الافرقاء بالعمل على الخروج من الازمة الاقتصادية".

ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى ان على كل لبنان المساهمة بالانقاذ بحسب مدخوله،" معتبرا ان "اذا كان لا بد من فرض ضريبة على ​المحروقات​ فيجب ان تأتي من ضمن سلة متكاملة وان تكون عادلة".