رأى الوزير السابق رائد خوري "ان الاجراءات الاصلاحية قد تحتّم فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين لان الوضع لا يستقيم الا حين يساهم كل الافرقاء بالعمل على الخروج من الازمة الاقتصادية".
ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى ان على كل لبنان المساهمة بالانقاذ بحسب مدخوله،" معتبرا ان "اذا كان لا بد من فرض ضريبة على المحروقات فيجب ان تأتي من ضمن سلة متكاملة وان تكون عادلة".
كانت هذه تفاصيل خبر خوري: الاجراءات الاصلاحية قد تحتم فرض ضرائب جديدة ولكن ضمن سلة متكاملة وعادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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