سلطات السعودية: أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد لأمن المنطقة

اعلنت سلطات ​السعودية​ في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "على الانفصاليين الجنوبيين باليمن تسليم القواعد العسكرية والمباني الحكومية في عدن" مجددة دعمها للحكومة اليمنية.

وجاء في البيان "أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معها بكل حزم".

وأكدت السعودية "دعمها للحكومة الشرعية وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة."