بوتين يدعو الشبان المتظاهرين الى احترام القانون

اعتبر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أن نزول شبان الى الشوارع في ​روسيا​ للتظاهر أمر "إيجابي" شرط احترامهم للقوانين.

وأكّد بوتين أنه يحق لهم التظاهر. وقد يؤدي ذلك أحيانا الى نتائج إيجابية، لأنه قد ينبه السلطات الى ضرورة إيجاد حلول فاعلة للمشاكل".

وأبدى بوتين في ​مؤتمر​ صحافي عقده مع رئيسي الحكومتين الهندية واليابانية خلال مشاركتهم معا في مندى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي ثقته "بأن غالبية الشبان المتظاهرين تحركهم دوافع إيجابية ويريدون للبلاد أن تتطور في الإتجاه الصحيح"، مضيفا ان "من الضروري أن يجري كل شيء تحت سقف القانون".

وتشهد العاصمة ​موسكو​ منذ منتصف تموز، تظاهرات كل عطلة نهاية اسبوع احتجاجا على عدم قبول ترشيحات معارضين ل​انتخابات​ محلية في موسكو مقررة في الثامن من ايلول.

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