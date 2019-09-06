بوتين: روسيا ستحمي سفنها في هرمز بالطرق العسكرية

اعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "​روسيا​ ستحمي سفنها في ​مضيق هرمز​ بالطرق العسكرية".

وفي كلمة له خلال منتدى اقتصادي في منطقة ​الشرق الأقصى​ في روسيا، لفت بوتين الى أنه "مهتم بنزع فتيل التوتر في هذا الممر الاستراتيجي".

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